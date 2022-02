Luana Piovani afirma que Boninho foi maldoso ao falar sobre os filhos dela

Após vetar a presença dos três filhos no vídeo do Anjo do Big Brother Brasil 22 (Globo), a atriz Luana Piovani, 45, afirmou neste domingo (13) que sentiu maldade na resposta de Boninho, diretor do BBB 22, sobre o assunto.



"[Luana Piovani] não autorizou, Pedro Scooby não vai ver os filhos", disse o diretor a uma seguidora no Instagram.



"Vocês sentiram uma maldade naquela respostinha que o Boninho deu não sei para quem falando que eu não tinha liberado a imagem das crianças?", perguntou a atriz, em vídeo publicado em suas redes sociais. "Eu senti".



Para Luana, Boninho tentou "dar uma de esperto" porque o Brasil tem devoção pelo BBB.

"Mas eles esquecem que se tem uma coisa que une as mulheres é um negócio chamado maternidade", afirmou. "Aí o tiro saiu pela culatra".



A atriz falou sobre o diretor global enquanto tirava a maquiagem, enrolada em uma toalha branca. Ela disse que teve um dia maravilhoso, na véspera do Valentine's Day, o Dia dos Namorados em países como os Estados Unidos, e mostrou um arranjo de flores vermelhas.



No vídeo, Luana usou a hashtag #ChupaBoninho.



Mais cedo, ela explicou o motivo do veto à participação dos filhos no quadro do BBB 22. As três crianças, que têm idades entre 6 e 9 anos, nasceram de sua relação com o surfista Pedro Scooby, que está no reality.



Através de suas redes sociais, ela afirmou que não liberou porque a Globo exigiria uma autorização "praticamente vitalícia, para mais umas cinco vidas", disse a atriz, ressaltando que eles poderiam ser veiculados até após a saída do surfista do programa.



"Vocês ficam me alucinando e eu, que sou fofa, vim contar para vocês", começou ela. "Nunca me submeti à grande empresa, não vou submeter meus filhos. Estou fazendo meu papel maravilhoso de mãe, que aliás é meu melhor papel. Estou protegendo eles."



Scooby conquistou o direito de ver um vídeo da família ao vencer a Prova do Anjo, no sábado (12), com Paulo André. Os dois assistiram os vídeos durante o almoço no domingo. O surfista estranhou a ausência das crianças. "Devem estar com a Luana", disse. A mulher dele, a modelo Cíntia Dicker, afirmou na gravação que os três estão bem.