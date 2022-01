Luana Piovani afirma que não vai comentar sobre o BBB 22 nas redes sociais

Luana Piovani, 45, frustrou as expectativas dos internautas que esperavam que ela iria acompanhar todos os passos do ex-marido, Pedro Scooby, durante o BBB 22 (Globo). O surfista, que é pai dos filhos da atriz, foi anunciado nesta sexta-feira (14) como participante do grupo Camarote (formato por famosos).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Estou aqui no aeroporto embarcando para ir para São Paulo, mas eu acabei de ver os comentários de que vocês estão todos fritando para que eu comente", disse Piovani nas redes sociais. "Eu vou comentar o que vocês querem: que eu não vou comentar o BBB, porque eu não assisto."

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Nunca assisti na vida", reforçou. "Não é agora que eu vou ver. Eu vou acabar sabendo de algumas coisas aqui pelas redes sociais, mas enfim... As redes sociais eu gosto de usar para fazer outras coisas, não para ficar comentando Big Brother."





O comentário foi feito após ela perceber que o número de seguidores dela nas redes estava disparando desde que o nome do ex foi confirmado. "Acho que vocês não vão achar o entretenimento que vocês estão querendo aqui", lamentou. "Mas eu estou adorando que vocês estão vindo me seguir, porque daí a gente fica numa tribo maior. Então bem-vindos a todos vocês que estão chegando."





Scooby é surfista de grandes ondas. Ele o Piovani se separam em 2019 e, desde então, os dois trocam alfinetadas pelas redes sociais.

Continua depois da publicidade





Também em 2019, Scooby teve um namoro relâmpago de três meses com a cantora Anitta, o que complicou ainda mais o relacionamento do surfista com a mãe de seus filhos.





Em novembro daquele mesmo ano, ele se envolveu com a modelo Cíntia Dicker, 35, ex-angel da Victoria's Secret. Após uma breve separação em 2020, os dois estão juntos até hoje e até assinaram um contrato de união estável.