Luana Piovani fala sobre saudade do filho: 'Não tem pedra sobre pedra'

Luana Piovani fez um desabafo nesta quarta-feira (5) sobre a saudade que sente do filho mais velho. Aos 12 anos, o adolescente mora no Brasil com o pai, Pedro Scooby, enquanto a atriz vive em Portugal com os dois filhos mais novos.



"Tem sido muito difícil estar longe do meu filho. Eu trabalho, durmo, vivo, movimento, mas aqui dentro não tem pedra sobre pedra", disse. "Pra mim é até difícil escrever a respeito, não sei que adjetivos usar, porque é uma mistura de tristeza, indignação, raiva, culpa e impotência".

Na longa reflexão, Luana reforçou que considera importante desmistificar a vida das pessoas famosas.

"Acho justo que possamos chorar em paz. A fama não nos blinda da vida que é cheia de som e fúria".



Segundo ela, o choro é uma válvula de escape que utiliza a cada três ou quatro dias. Em uma fase tumultuada devido a desavenças públicas com o jogador Neymar , a atriz acredita ter acumulado as lágrimas.



Na mesma postagem, Luana pediu apoio a Mirtes Renata de Souza, mãe do garoto Miguel Otávio de Santana, 5, que morreu em 2020 após cair do 9º andar de um prédio no Recife após ter sido deixado aos cuidados da ex-patroa enquanto a então empregada doméstica passeava com os cachorros da casa.



"Toda vez que minha dor lateja eu penso no que vive a Mirtes", afirmou Luana. "São tantas mães devastadas, por tantas situações e injustiças, que só lembrando da frase da Fadinha mesmo: só Deus conta as lágrimas das mulheres".