Luana Piovani participou da versão portuguesa do The Masked Singer

Luana Piovani, 45, era uma das celebridades fantasiadas do programa A Máscara, versão portuguesa do reality The Masked Singer. A brasileira se apresentou no programa vestida de Rainha de Copas e foi eliminada no domingo (2).

O nome da atriz já era um dos que mais tinham sido mencionados durante as apresentações, uma vez que os espectadores do canal SIC reconheceram o sotaque dela. "Um obrigado muito especial à Rainha de Copas, que nos presenteou com atuações incríveis e irreverentes", agradeceu a emissora nas redes sociais.

Antes da eliminação, ela venceu três batalhas no programa. Ela estreou no programa em 19 de dezembro cantando "Back to Black", de Amy Winehouse. No dia de Natal, ela cantou "Alejandro", de Lady Gaga, enquanto no dia seguinte apresentou "Believe", de Cher.





A última canção apresentada pela brasileira foi "Freedom! '90", de George Michael. A atriz também causou no programa ao tascar um beijo no apresentador João Manzarra enquanto ainda estava fantasiada.





Piovani mora em Portugal há cerca de 3 anos. Nesse período, ela fez participações em produções portuguesas como "O Clube", "Patrões Fora" e "Auga Seca".