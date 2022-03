Luana Piovani revela choro de filha por saudades de Pedro Scooby

Luana Piovani tem passado por momentos delicados com os filhos. Nesta quarta-feira (16), a artista usou o Instagram para contar que a pequena Liz ,6, chora há oito dias com saudade de Pedro Scooby. Já Dom, 10, filho mais velho do surfista com a atriz, fraturou o ombro após sofrer um acidente. O pequeno compete como skatista em torneios.

Direto de um hospital, na cidade onde mora, Lisboa, em Portugal, Piovani comentou sobre a situação difícil pela qual estava passando sozinha com o filho. Ela lamentou a ausência de Pedro Scooby, pai de seus três filhos, que está confinado no Big Brother Brasil 22 (Globo).

"Domzuco fraturou o ombro pela primeira vez. Que Deus ajude que sejam pouquíssimas, que isso não se repita", comentou a atriz. Não é apenas a atriz que lamenta a ausência do surfista. Enquanto gravava o vídeo comentando sobre a situação, Liz, de 6 anos, chora ao fundo perguntando sobre o pai. "Mãe, quando o papai vai chegar?", pergunta a caçula.





Após a interrupção, Luana suspira e relata o sofrimento da caçula. "Ainda tem isso. Ela (Liz) tá numa crise, tem oito dias que chora toda noite por causa de saudade do pai", relatou a apresentadora.





Luana Piovani e Pedro Scooby viveram um relacionamento de oito anos. Os dois são pais de Dom, Liz e Bem. Atualmente o surfista de ondas gigantes é casado com a modelo Cíntia Dicker.

