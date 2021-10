Lucas Penteado faz live para expor suposta traição da noiva

Lucas Penteado, 24, surpreendeu os seus seguidores na madrugada desta sexta-feira (1º) ao fazer uma live para expor uma suposta traição da sua noiva. O nome do ator e ex-BBB está entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa da repercussão da situação.

Trechos da live circulam nas redes sociais. Em um deles, Penteado grava a noiva com um segurança no elevador. "E você não tem nada a ver com isso. Errado mesmo, de verdade, é quem tinha a relação", afirma ele para o segurança.

Na sequência, ele segue até a portaria do prédio para tirar satisfações com os funcionários sobre quem estava no seu apartamento.





Em outro momento da live, Gil do Vigor, amigo de Penteado, entra na live e pergunta: "O que houve?". Os dois protagonizaram o primeiro beijo de língua entre homens do Big Brother Brasil.

No programa Altas Horas (Globo), exibido no dia 18 de setembro, Lucas revelou que estava noivo. "Tive depressão e acredito que seja uma luta dia após dias. Me agarro muito à minha família, ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu tô até noivo", afirmou na ocasião.





Na live, ele cobrou da noiva pelas declarações que fez durante a atração. "E a senhora? Como vai fazer agora? Fui lá no Altas Horas, dei entrevista, falei que te amava."