Luva de Pedreiro anuncia pausa na carreira: 'foi uma decisão minha'

Nesta terça-feira (13), Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou que sua carreira de influenciador digital teria chegado ao fim. A informação foi revelada pelo próprio que, após apagar todos os posts de sua conta no Instagram, fez um vídeo que pegou seus milhões de seguidores de surpresa.





“Fala minha tropa. Todo mundo está pensando que fui hackeado, mas não fui hackeado. Eu que apaguei os vídeos mesmo e parei. Vou viver minha vida normal e sossegado daquele jeito. A equipe que estou é a melhor do mundo. É tudo gente boa e faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha”, disse o jovem na gravação.



Nessa postagem ele afirmou ainda que vai cumprir os contratos já assinados com as marcas que o patrocinam e que logo após isso pretende voltar a sua vida como era antes da fama. A equipe do jovem esclareceu que o excesso de trabalho somado a um problema de saúde o fizeram repensar sobre o ritmo de sua carreira.