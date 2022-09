Pai de santo de Anitta faz campanha para Bolsonaro nas redes sociais

Pai de santo de Anitta - cantora que não esconde sua rejeição por Jair Bolsonaro (PL) -, o candomblecista Sérgio Pina declarou, no domingo (11), ser bolsonarista em suas redes sociais. O anúncio ocorreu após o religioso ter uma foto, em que ele aparece junto com a popstar, exposta em um vídeo do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), pastor evengélico e também bolsonarista.





No vídeo, Otoni faz alusão a suposta diferença entre os que apoiam Bolsonaro e os que estão com Lula (PT), fazendo má referência à religião de Anitta e Pina. O sacerdote, como se define, não gostou de ser representado como um mau exemplo à sociedade e de ser considerado apoiador de Lula.

"Foi usada a minha imagem e eu tenho o direito de responder. Pastor, na sua igreja tem família ilibada. No meu candomblé também tem. Mas, no meu templo, nós exercemos a democracia, nós temos o livre arbítrio, a liberdade. Então, aqui temos Lula-petistas, os supostos neutros e os bolsonaristas, como eu", iniciou.

"Eu sou contra a liberação das drogas, do aborto, da ideologia de gênero, a censura das redes sociais e imprensa, sou contra a ditadura. Sou a favor da liberdade. Aqui não temos cabresto", continuou.







"O senhor tem que prestar bem atenção para não legislar só para uma casta. Tem que ser para um todo. Sou candomblecista, sou empresário, sou sacerdote, como o senhor, e contribuite. Vamos governar para um todo", encerrou Sérgio Pina.

Após sofrer críticas nos comentários da publicação, o pai de santo postou outro vídeo, no qual afirma que não se arrepende do que disse. "É preocupante você não poder se expressar. Eu não quero uma foto com o presidente na minha parede. Eu não quero receber um título do governo. Eu quero inclusão", explicou.

Confira, abaixo, os vídeos na íntegra.



