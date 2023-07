Madonna fala pela primeira vez após internação

Madonna, 64, se manifestou pela primeira vez desde que foi internada no final de junho para tratar uma infecção bacteriana.





A cantora publicou uma mensagem nas redes sociais em que agradeceu o apoio do público e trouxe atualizações de sua turnê, que precisou ser adiada após sua hospitalização.

Madonna agradeceu o apoio do público e disse que está em recuperação. "Obrigada por sua energia positiva, orações, palavras de cura e encorajamento. Eu senti o amor de vocês. Estou me recuperando e estou muito grata por todas as bençãos na minha vida."





Ela diz que uma de suas maiores preocupações foi a turnê. "Quando acordei no hospital, meu primeiro pensamento foi nos meus filhos. Meu segundo pensamento foi de que não queria desapontar ninguém que comprou ingressos para a turnê. Também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show. Odeio desapontar as pessoas."

A turnê, que começaria em julho, agora deve começar em outubro, pelas datas na Europa. Segundo a cantora, as datas dos Estados Unidos, onde a turnê começaria em julho, devem ser remarcadas.





Neste domingo (9), a cantora foi vista pela primeira vez após a internação, andando pelas ruas de Nova York.

Madonna foi internada na UTI após contrair uma infecção bacteriana no dia 24 de junho. Ela precisou adiar a turnê em comemoração aos 40 anos de carreira.





A artista foi encontrada desacordada e levada a um hospital em Nova York, onde passou a noite entubada, segundo informações divulgadas pelo site Page Six.

A turnê "Four Decades, The Celebration Tour" começaria no dia 15 de julho em Vancouver, no Canadá. Depois, Madonna seguiria para Seattle, nos Estados Unidos. A turnê com shows até o mês de dezembro passaria por Nova York, Miami e chegaria na Europa em outubro.





Fontes próximas à artista relataram ao The Mirror que ela tem uma agenda "extremamente arriscada" para competir com cantoras jovens, como Taylor Swift.





Segundo a reportagem, amigos de Madonna temeram que acontecesse com ela o mesmo que aconteceu com Michael Jackson -o cantor morreu em 2009, antes de sua esperada turnê "This is It".





