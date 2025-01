Madonna levanta suspeitas de noivado após exibir anel no dedo anelar ao lado do namorado

Madonna pode ter começado 2025 noiva. A rainha do pop passou o ano novo em Tóquio ao lado dos filhos e do namorado e, em uma postagem com fotos da virada, exibiu um anel no dedo anelar esquerdo.





"'Ser mãe e artista. Partes iguais de alegria e sofrimento. Não posso imaginar viver outra vida. Agradeço e louvo a qualquer um que seja corajoso, nesta vida e em todas as outras. Em 2025, eu celebro a todos que tiveram coragem de viver suas vidas de maneira autêntica", escreveu na legenda.





Em uma das fotos ao lado do namorado, o jogador de futebol jamaicano Akeem Morris, 28, ela levanta orgulhosamente a mão esquerda. A cantora também fez questão de deixar a pedraria bem visível em outras imagens.





Madonna e Akeem fizeram um ensaio de fotos juntos para uma revista americana em agosto de 2022. Em julho de 2024, eles celebraram o Dia da Independência Americana juntos, de acordo com fotos compartilhadas por ela.





O atleta vira e mexe mostra registros ao lado da artista. No Halloween, os dois combinaram as fantasias, de tema religioso. Dias depois, o jogador publicou uma foto de Madonna sentada em seu colo.