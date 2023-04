Mãe de Lexa chora e pede que filha reate com Guimê

O caso de importunação sexual pelo qual o cantor MC Guimê tem de responder judicialmente parece ter sido perdoado pela mãe de Lexa, Darlin Ferrattry. Chorando, ela recorreu às redes sociais para pedir que a filha cantora reate o casamento com o funkeiro.





"Conheço Guimê há muitos anos. Guimê sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e com toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, a levou para o altar e a honrou. Minha filha sempre foi apaixonada por ele", começou.

"Rezo todos os dias para minha filha perdoá-lo de coração e reatar o casamento dela. É o que eu peço do fundo da minha alma. Só quem conhece realmente ele sabe como o coração dele é bom, como ele é respeitoso. Já chega de machucar ele", emendou.





No BBB 23, o comportamento de MC Guimê e Cara de Sapato com Dania Mendez foram delitos enquadrados como importunação sexual. Os ex-brothers foram expulsos do reality por apalparem e forçarem um beijo na mexicana durante uma festa nesta semana. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar as ações deles na casa.





"Só peço que vocês tenham um pouco de compaixão. Ele é um cara batalhador, lança as músicas dele. Infelizmente ele não vai poder estar na final [desta terça (25) do reality]. Ele jogou, se dedicou e entrou nesse programa por um objetivo. Ele sempre foi muito sonhador, lutador e guerreiro", finalizou a ex-sogra.