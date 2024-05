Mágico David Copperfield é acusado de abuso sexual por 16 mulheres

O ilusionista norte-americano David Copperfield foi acusado de abuso sexual e comportamento impróprio por 16 mulheres.



Algumas das mulheres que fizeram as acusações eram menores de idade na época do suposto abuso, revelou uma matéria do jornal inglês The Guardian.

Popularmente conhecido como um dos mágicos mais bem-sucedido do mundo, Copperfield já realizou feitos como atravessar as paredes da Muralha da China, escapar de uma camisa de força pendurado sobre chamas e levitar sobre o Grand Canyon.



Em 2018, Copperfield foi acusado de ter abusado de uma modelo de 17 anos em 1988. Agora, mais 15 acusações se somam à original, que vão do final dos anos 1980 a 2014.

Três mulheres disseram ter sido drogadas durante interações com Copperfield e que o mágico, depois, se aproveitou de elas não poderem consentir.



Em outras ocasiões, as mulheres dizem que foram tocadas inapropriadamente ou abusadas durante alguma apresentação ao vivo do ilusionista.



Uma das mulheres alega que ela e Copperfield se conheceram quando ela tinha 15 anos, em 1991, e que transaram consensualmente quando ela tinha 18. Ela, porém, sente que o mágico já tinha a intenção de se relacionar com ela quando se conheceram.



Advogados de Copperfield disseram à BBC News que as alegações são "falsas e obscenas" e "o exato oposto do que David é".