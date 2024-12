Maira Cardi anuncia gravidez do primeiro filho com Thiago Nigro

Maira Cardi, 41, está grávida. A influenciadora anunciou a novidade nesta segunda-feira (2) por meio de suas redes, e este será o primeiro filho com o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Na publicação, a ex-BBB compartilhou um vídeo do momento em que contou ao marido sobre a gestação.



Ela revelou que, dois anos antes, o marido havia recebido uma profecia sobre a possibilidade de ser pai e, recentemente, médicos haviam alegado a impossibilidade. "Toda honra e glória a ELE! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que, neste mês de novembro, o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia!", começou.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Maira continuou: "No mês passado, nós dois recebemos uma profecia de que seria neste mês e até soubemos o sexo do bebê como revelação. Duas semanas atrás, fiz vários testes de fertilidade e ovulação, mas nenhum deu o 'carinha feliz'", contou. "Na semana passada, fizemos uma bateria de exames e finalmente entendemos o motivo de não aparecer o resultado: Eu não estava ovulando", completou.



A influenciadora então deixou no ar como teria conseguido engravidar e prometeu dar mais detalhes em um próximo vídeo: "Continuarei compartilhando na rede vizinha mais detalhes. Nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu para glorificar e honrar a Deus! Amo você, meu amor!"

Publicidade



A influenciadora já é mãe de dois filhos. Lucas, de 23 anos, nasceu de seu relacionamento com Nelson Rangel. Já Sophia, de 5 anos, é fruto de seu casamento com Arthur Aguiar. Maira e Thiago estão juntos desde o início do ano passado