Maria Lina diz que foi Whindersson quem quis terminar; humorista rebate na web

O humorista Whindersson Nunes, 26, teve de rebater críticas nas redes sociais por supostamente ter abandonado a sua ex-noiva, Maria Lina Deggan, 23, pelo fato de a gravidez dela não ter dado certo.

Pelo Twitter, Nunes respondeu a uma seguidora que sugeriu que uma mulher só serviria ao comediante em caso de ela poder gerar um filho para ele.

"Você está falando da minha maior dor como se fosse uma novela para você, fala da morte do meu filho como um capítulo. E na sua novela eu sou o cara que quer um filho a todo custo. Mas isso é só na sua cabeça, espero que as pessoas tenham com você um senso que você não tem", respondeu.





A confusão começou após uma entrevista da própria Maria Lina à revista Marie Claire. Nela, revelou que foi Whindersson quem quis colocar um ponto final na relação após a perda de João Miguel, seu filho que nasceu prematuro de 22 semanas.

"Um pouco depois, Whindersson e eu nos separamos. Não foi uma escolha minha. Por mim isso não teria acontecido. Foram meses de muito sofrimento, né? Primeiro perdi meu filho, e depois a pessoa que estava do meu lado, o pai do João Miguel, que escolheu sair da minha vida. Estou aprendendo a me reerguer", disse ela à publicação.





Apesar disso, ela revelou que ambos continuam colegas. "Temos uma ligação para a vida toda, que é nosso filho. Tenho muito respeito e carinho por ele, foi uma pessoa bem importante, esteve comigo no melhor e no pior momento de minha vida. Eu o admiro de verdade."





No dia 13 de agosto, Nunes anunciava o fim de sua relação. "É triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos", começou o artista na publicação feita em seu Instagram. "Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser", continuou.





"Sei dos meus milhares de defeitos e nós temos que saber a hora de retirar para não fazer mal a alguém, mesmo que ninguém entenda. Eu espero do fundo do meu coração que você não ataque a Maria, eu nem vou dizer 'que ninguém ataque' porque o mal existe, e está por aí e não vai parar."





Por fim, ele lembrou de seu filho, João Miguel, e afirmou que apesar de separados, ele e Maria vão "estar sempre ligados por um anjo que Deus deu". "Um anjo que veio para impactar de todas as formas e um dia também espero entender tudo isso, e me reerguer, porque palhaço sem graça perde o emprego no circo."