Marido de Ana Hickmann diz que sente 'um buraco no peito' ao falar da agressão

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, diz que sente 'um buraco no peito' ao falar mais uma vez sobre a denúncia de agressão. O empresário contou que teve mesmo um desentendimento, que chamou de 'uma briga de casal' com a apresentadora da Record e negou que a confusão teria sido por causa de uma dívida financeira milionária. "É inverídico".







Ele também citou na entrevista o câncer, que teve em 2020, durante o auge da pandemia da Covid-19, Alexandre enfrentou um câncer no pescoço e perdeu 18kg. Atualmente está em remissão da doença [quando não é mais detectada no corpo]. Ao ser questionado se ele tinha em medo de sair na rua, e Alexandre responde: "Quando você tem um câncer e quase morre, você perde o sentimento do medo".





O empresário então prosseguiu: "Medo eu não tenho de nada na vida, nem da morte. O que eu tenho é tristeza das abordagens que a gente sofre. Estou dilacerado", comentou que ainda não tem notícias sobre o boletim de ocorrência feito por Ana Hickmann. "Só sei que a delegada em algum momento vai me convocar".

O empresário retornou às redes sociais ao desabafar na noite de terça-feira (14) em seu perfil no Instagram. "Finalizando a contagem agora. Em 72 horas são 2.854 mensagens de ameaça, ódio e promessa de vingança! Soaria ameaçador se não fosse tão triste e humilhante", escreveu Correa, entretanto, ele apagou a publicação pouco tempo depois.





Já na manhã desta quarta-feira (15), ele postou uma oração e pediu forças. "Oxóssi. Caçador de uma flecha só. Filho de Oxalá e Yemanjá! Tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho!"





O empresário agrediu a apresentadora no último sábado (11), durante uma confusão que a deixou com o cotovelo esquerdo lesionado, de acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Policial de Itu, onde o casal reside, no interior de São Paulo. Alexandre Correa está na propriedade da família no Pacaembu, na capital paulista.