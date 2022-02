Marido de Jojo Todynho explica motivo de não ter convidado pai para o casamento

O marido da cantora Jojo Todynho, 24, o oficial do Exército Lucas Souza, 21, explicou em seus Stories o motivo de não ter convidado seu pai biológico, Renato Souza, para a cerimônia do casamento, que aconteceu no dia 29 de janeiro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Ele é meu pai biológico, mas não é o cara que me criou. Fui criado exclusivamente pela minha mãe, tanto eu quanto meus dois irmãos. O senhor Renato tem histórico de alcoolismo, drogas, e é um exemplo negativo como pai", começou ele, explicando que agradece por ter sido criado por sua mãe.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O oficial do Exército afirmou que sua mãe teve um relacionamento abusivo por 12 anos com seu pai biológico e completou: "12 anos de tortura, de esfaqueamento e agressão. Pai é quem cria, não quem vai para mídia querer expor o filho". Lucas contou ainda que Renato está buscando meios de comunicação para dar entrevistas e expor sua imagem.





Souza continuou dizendo que recebeu mensagens agressivas de Renato, dizendo que iria "acabar com a vida" dele. Ele ainda contou que chegou a convidar seu pai para o casamento, após perguntar se sua mãe se sentiria confortável com a situação.





"Ele não foi chamado pro casamento porque, primeiro, a minha mãe tem uma medida protetiva contra ele. Conversei com minha mãe e perguntei: 'posso chamar ele para o casamento? A senhora vai se sentir confortável?'", explicou. "Ela me respondeu: 'não vou me sentir confortável, mas quero que você chame, porque ele é seu pai'."

Continua depois da publicidade





Lucas relembra que após enviar o convite para Renato, ele passou a convidar amigos e parentes distantes do oficial do Exército. "Começou a chamar amigos dele, amigos inclusive que utilizavam drogas com ele, que durante minha infância eu era incentivado a usar drogas por esse pessoal", afirmou.





"E no meu casamento eu só chamei pessoas próximas, que eu realmente gosto. Não vou ficar fazendo casamento para ficar chamando parente distante que eu não conheço, que nunca me manda mensagem. Chamei ele com o respeito pelo fato de ser meu pai biológico, mas ele não foi o homem que me criou", completou Lucas.





A cerimônia do casamento aconteceu no Rio de Janeiro, e teve algumas imagens e registros compartilhados por Jojo Todynho nas redes sociais. O casal se conheceu em agosto durante uma viagem ao México, e tiveram um namoro de cinco meses antes do casamento.





A cantora assumiu o namoro com Lucas Souza publicamente em novembro, pouco tempo após fazer um desabafo no Stories, muito irritada, por terem vazado uma foto dela ao lado dele. Ela tinha postado a imagem em um perfil privado na rede social, que havia criado pouco tempo antes para os amigos mais próximos.





"Alguma pessoa que eu confiava –e é impossível descobrir quem foi– pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebook públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem de lidar com o mau-caratismo", disse à época.