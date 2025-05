Marido de Rihanna enfrenta reta final de julgamento por atirar em amigo

O rapper e marido da cantora Rihanna, A$AP Rocky, está prestes a descobrir o veredito do julgamento de quase três semanas por duas acusações de "agressão com arma semiautomática". De acordo com a imprensa internacional, as considerações finais serão divulgadas nesta sexta-feira (14), e o artista pode ser condenado a até 24 anos de prisão.





A$AP Rocky, que recusou uma proposta de acordo em 24 de janeiro deste ano, teve sua condenação solicitada pelo promotor Paul Przelomiec. Ele alegou que o cantor é "inegavelmente culpado" de ambas as acusações, mas ressaltou a necessidade de esclarecer se a arma utilizada era real - a defesa argumenta que o acessório disparava apenas balas de festim.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No acordo inicial, negado pelo rapper, ele se declararia culpado em uma das acusações e seria condenado a 180 dias de prisão, além de três anos em liberdade condicional, uma pena suspensa de sete anos, 480 horas de serviços comunitários e participação em um tratamento voltado para o manejo das emoções, com duração de um ano. Rocky afirma ser inocente.





Ele é acusado de disparar uma arma semiautomática contra seu ex-amigo Terell Ephron em novembro de 2021. Segundo os promotores, os dois estavam envolvidos em uma "discussão acalorada" quando o marido de Rihanna teria atirado duas vezes no também rapper, conhecido como A$AP Relli

A$AP foi preso em abril de 2022, mas acabou sendo solto sob fiança logo depois. Em agosto, Ephron entrou com uma ação civil contra o artista, alegando agressão, agressão física e sofrimento emocional.