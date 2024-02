Marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho compartilha novo vídeo da cantora; veja

Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, compartilhou neste sábado (17) um novo vídeo da cantora, que morreu no ano passado. A publicação foi feita no Instagram.



O registro, que não teve a data especificada pelo artista, mostra Rita sentada à beira da piscina, molhando os seus pés na água.

Rita Lee morreu em 8 de maio do ano passado, aos 75 anos, em decorrência dos efeitos de um câncer no pulmão. A cantora foi a maior estrela do rock brasileiro e despontou durante o tropicalismo com a banda Os Mutantes.