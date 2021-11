Marília Mendonça cantou a sofrência como ninguém; relembre sua trajetória

Marília Mendonça, que morreu na tarde desta sexta-feira (5), aos 26 anos em um trágico acidente de avião, foi uma das mais completas e talentosas artistas da música brasileira contemporânea. A trajetória da cantora, que despontou nacionalmente como um furacão há menos de cinco anos, está repleta de quebra de paradigmas.

Conhecida como a rainha da sofrência, Mendonça cantou o sofrimento por amor como ninguém antes dela. Foi a principal voz do feminejo, uma vertente do sertanejo em que as mulheres são protagonistas, ao lado de Naiara Azevedo, Simone e Simaria e Maiara e Maraísa. Nos últimos anos, ela se tornou uma das cantoras mais ouvidas do país, dona de hits como "Infiel", "Todo Mundo Vai Sofrer", "Ciumeira", "Bebi Liguei", "Supera" e "Graveto", entre outras.

Nascida em 1995 em Cristianópolis, em Goiás, mas criada na capital Goiânia, Marília Mendonça começou a carreira há cerca de dez anos, ainda adolescente, como compositora, sendo gravada por gigantes do sertanejo como Jorge e Mateus e Henrique e Juliano. Seu primeiro EP, já como cantora, saiu em 2015, revelando ao Brasil o hit "Infiel", que foi uma das músicas mais ouvidas de 2016.





Dali em diante, sua popularidade só cresceu, e no ano seguinte, aos 22 anos, ela se tornou a artista mais ouvida do país. Mendonça cantava a traição e o sofrimento por amor do ponto de vista feminino. "Não ia adiantar passar por um sofrimento, ser traída ou trair, e cantar sobre o príncipe encantado", ela disse ao jornal Folha de S.Paulo em 2017.

"Infiel", música que colocou Mendonça no mapa, foi inspirada por uma tia da cantora que havia sido traída pelo marido. Ao contrário do que era mais comum com as mulheres no sertanejo, a cantora buscava cantar o que chamava de "realidade" dos relacionamentos –ou seja, não aqueles que deram certo, mas os que deram errado.