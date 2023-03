'Me sinto mais leve', diz Fátima Bernardes sobre comandar o The Voice Kids

Fátima Bernardes, 60, é uma apresentadora experiente, mas não nega que ainda sente um misto de nervosismo e expectativa a cada novo desafio. Depois de comandar o The Voice Brasil, ela acaba de herdar a versão para crianças do programa, o The Voice Kids, que estreia no dia 9 de abril na Globo. Fátima reconhece que o programa trouxe um frescor e uma felicidade que faz questão de comentar.







"Estou feliz. Mesmo. Estar nesse projeto em que eu acredito demais me deixa leve, sabe? Me sinto mais leve. Apesar do programa, como qualquer outro, ter um roteiro, uma direção e todo um planejamento, existe uma imprevisibilidade, uma espontaneidade que faz com que as coisas fluam naturalmente, e isso é muito gostoso. Uma energia que me deixa muito viva e, consequentemente, muito feliz", conta à reportagem.





Fátima explica também que procura manter o comportamento acolhedor com os candidatos das duas versões do reality musical, mas confessa ficar surpresa com a maturidade dos pequenos. "Tem crianças muito determinadas, que sabem e querem mudar para tal cidade, porque terão mais oportunidades [de apostar na carreira]. Elas sabem o que querem! Fico olhando e falo: 'Meu Deus! Eu com nove anos era uma ameba", entrega sem esconder a risada. "São crianças muito espertas. Elas estudam o programa e se dedicam. e é muito legal", elogia. Fátima substitui Marcio Garcia, 52.





A apresentadora também entrega que, muitas vezes, fica surpresa com o fato de as crianças saberem quem é ela. "Eles me contam que estavam doidas para me conhecer: 'a minha mãe me falava de você' ou 'a minha mãe mandou um beijo'. Enfim. Não me senti distante delas. Pelo contrário. Me sinto próxima, acolhida e aceita. É um outro público, mas é muito bom poder ampliar nossos horizontes e estar em contato com outras pessoas", conta. Questionada se eles, sabem que Fátima é mãe de trigêmeos e namora o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE). "Não chegamos a esse ponto (risos). É outra seara".





A etapa das audições às cegas da oitava edição do The Voice Kids já foram gravadas e Fátima aprovou o time de técnicos da temporada, formado por Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho. "O trabalho dos meus três amigos é incrível. Ouvir o que eles falam, emociona tanto quanto as crianças cantando. É um astral e um entrosamento que parece que esse trio já estava junto há muito tempo. Tenho adorado viver essa experiência com eles."