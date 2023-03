Michelle Bolsonaro lança produtos de cuidados femininos com maquiador 'adotado por Bolsonaro'

A ex-primeira-dama da República Michelle Bolsonaro lançou, nesta quinta-feira (23), dois produtos de skin care, para cuidados femininos com a pele, juntamente com o seu amigo de longa data, o maquiador uruguaio Agustin Fernandez, que já afirmou em entrevistas ter sido "adotado" por Jair Bolsonaro.





"Muitas são as especulações sobre a nossa amizade, mas a verdade é que ela é firme e bem nutrida", iniciou Michelle no vídeo de divulgação dos produtos em sua rede social. "Por isso decidimos unir forças e, inspirados na nossa amizade, desenvolvemos juntos uma linha completa de skin care que nutre e reafirma a sua pele", completou Fernandez.



O kit da dupla, que leva o nome da esposa de Bolsonaro, é vendido - com sabonete de limpeza facial e hidratante - pelo valor de R$ 149,90, mas está em promoção por 98,00 e pode ser adquirido pelo site oficial do maquiador.





Nos comentários, não faltaram comentários criticando a nova era da líder do PL-Mulher: "Desistiu de ser pastora para ser influencer", disse uma internauta. "Tem que hidratar a pele, senão fica rachadinha", ironizou outro.

Muitos também demonstraram interesse em comprar o kit de Michelle e Agustin: "Amei, vou comprar. Se pudesse comprava toneladas para dar de presente", comentou uma fã. "Que lindos. Serão um sucesso esses produtos. Nossa primeira-dama é lindíssima!", elogiou outra.





A amizade de Agustin Fernandez e Michelle Bolsonaro não é recente. Ainda durante o governo Bolsonaro, o maquiador foi alvo de ataques por pegar uma carona no avião da FAB (Força Aérea Brasileira), juntamente com a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos), da ex-primeira-dama e de mais sete parentes, após saírem da festa de aniversário de 30 anos do maquiador, em São Paulo (SP).