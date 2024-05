Milionário está acordado e em observação após AVC, segundo filha

Milionário , sertanejo da dupla com José Rico, está acordado e em observação após AVC isquêmico na terça-feira (21). Quem deu a notícia foi sua filha, Joana Matos, usando o Instagram oficial do pai para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do cantor. Ele está internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto.



"Ele está bem, fica em observação até quinta-feira (23) na UTI ainda. Está conversando. Eu saí do hospital agora há pouco, conversei bastante com ele. Está querendo ir embora. Só está na UTI para ficar bem assistido. Ele é muito forte, a saúde dele é muito boa e vai passar mais essa e logo ele está cantando para vocês", disse Joana.

Matos ainda diz que o AVC do pai foi por estresse. No último dia 12, pai e filha perderam a deputada federal Amália Barros, que morreu aos 39 anos por conta de um nódulo no pâncreas. A política era amiga de infância de Joana e se tornou próxima de toda a família.



"Foi provavelmente por causa de tudo isso que estamos passando essa semana. Ele já é de idade", falou a filha.



O boletim médico do cantor, publicado na terça-feira (21), destaca que "o paciente já está em tratamento para prevenir um novo evento e segue em reabilitação."