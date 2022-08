Modelo paranaense Isabeli Fontana diz que teve supostos encontros com alienígenas

Isabeli Fontana, 39, não só acredita como afirma que teve alguns encontros com extraterrestres. A top model diz que supostamente foi curada de uma doença pelos alienígenas.







Ela, que virou professora de yoga recentemente, disse que há um tempo recebeu a primeira visita de um grupo de ETs enquanto dormia. "Na verdade, eu estava entre dormindo e acordada e aí veio um deles na minha cara. Falei assim: 'Nossa, que máximo'", contou sobre o contato inicial.



A paranaense de Curitiba afirma ter vivido poucos e intensos contatos com os ETs. O mais incrível deles teria acontecido em uma reunião dela com um líder religioso.

Isabeli procurava a cura de uma doença e para confirmar que as criaturas realmente existiam e podiam ajudá-la com a enfermidade, a modelo pediu que eles fizessem barulho. Os extraterrestres, segundo narrou a famosa, atenderam o seu pedido.



"De repente, era barulho de todos os tipos. Barulho de batidas em portas, barulho de pessoas andando no chão, pulando, juro por Deus! Eu escutei", disse sob os olhares incrédulos das apresentadoras do Vênus Podcast. "Pedi que voltasse a minha alegria e eu senti um negócio espetando no meu peito que foi um negócio assim, até aqui em baixo", contou, apontando para a barriga. "Veio um ar, um negócio e eu comecei a me sentir mais leve", explicou Isabeli que até fez uma tatuagem em homenagem aos "amigos" de outro planeta.



Mãe de Zion, de 19 anos e fruto do casamento com o também modelo Álvaro Jacomossi, e Lucas, de 15 anos e herdeiro dela e Henri Castelli, lembrou que sofreu pressão de um agente para fazer um aborto do primogênito no auge de sua carreira. "O meu agente falou: 'você está louca? Você não vai ter esse filho, né?' Falei: 'óbvio que eu vou! Amo mais esse filho do que a mim mesma!'", revelou.



"Todo mundo me falava: 'se tiver esse filho, sua carreira acabou'. Falei: 'então acabou, pois eu vou ter esse filho!' [Mas] aí aconteceu que eu tive o filho e minha carreira subiu ainda mais um pouco", completou Isabeli Fontana.