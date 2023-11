Morre a atriz Elizângela aos 68 anos no Rio de Janeiro

Morreu a atriz Elizângela do Amaral Vergueiro nesta sexta-feira (3) aos 68 anos, em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Segundo o portal de notícias G1, ela teve uma parada cardiorrespiratória e as tentativas de reanimação não foram bem-sucedidas.





A atriz ficou famosa por atuar em novelas da Globo como "Força do Querer", de Gloria Perez, em que fez o papel de Aurora, mãe de Bibi Perigosa, que se envolve com o tráfico.

Publicidade





Nascida no Rio de Janeiro em 1954, ela começou na televisão em 1965, na TV Tupi e engatou nas novelas nos anos 1970, caso de "Locomotivas" e "Roque Santeiro".





Ela fez carreira também como cantora, tendo lançado um LP homônimo em 1978. O disco recebeu atenção do público.