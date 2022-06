Morre, aos 88 anos, a atriz, jornalista, escritora e ex-modelo Danuza Leão

A jornalista, escritora e ex-modelo Danuza Leão morreu na noite de quarta-feira (22), na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Tinha 88 anos e estava internada para tratar de problemas respiratórios.

Nascida em Itaguaçu, no Espírito Santo, mudou-se com a família aos 10 anos para o Rio. Irmã da cantora Nara Leão, já falecida, foi casada com o jornalista Samuel Wainer, fundador do extinto jornal Última Hora. Também foi esposa do compositor e cronista Antônio Maria e do jornalista Renato Machado.

Ela foi modelo profissional em Paris e se tornou a maior promotora de festas nas boates do Rio de Janeiro. Ainda fez carreira como colunista dos jornais Folha de São Paulo e Jornal do Brasil e colaboradora de novelas da Rede Globo.





Descendente de italianos e indígenas, é autora de livros como "As aparências enganam" e "Quase Tudo".





Em 1992, obteve um grande êxito editorial com "Na Sala com Danuza". Em 2006, lançou sua autobiografia denominada "Quase Tudo".

É mãe da artista plástica Pinky Wainer, do falecido jornalista Samuel Wainer Filho e de Bruno Wainer, empresário do ramo de distribuição cinematográfica, e avó do ator Gabriel Wainer.





Ao longo de sua trajetória, atuou em "Terra em Transe", filme brasileiro de 1967, roteirizado e dirigido por Glauber Rocha. Ainda não há informações sobre o sepultamento.