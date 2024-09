Morre Chad McQueen, vilão da franquia 'Karate Kid', aos 63 anos

O ator Chad McQueen, famoso por interpretar o vilão Dutch nos dois filmes da franquia "Karate Kid", morreu na quarta-feira (11) aos 63 anos. A morte foi confirmada por Arthur Barens, advogado e amigo do artista.



Filho único do também ator Steve McQueen, famoso por estrelar em filmes de ação, Chad faleceu em sua casa em Palm Desert, na Califórnia, por falência múltipla dos órgãos.



Após "Karate Kid", McQueen atuou em mais alguns filmes, como o longa de ação "New York Cop", de 1993, e o suspense "Red Line", de 1995. Mas, ainda seguindo os passos do pai, não demorou para que ele trocasse a atuação pelo automobilismo. Ele foi o único que não voltou a seu papel original na série "Cobra Kai", de 2018, após recusar a oferta para participar do revival.



Em 2006, McQueen sofreu um acidente grave enquanto praticava para um evento de automobilismo. Ele ficou em coma por quase um mês, fraturou o pescoço, uma perna, um braço e costelas. Em uma entrevista em 2017, ele disse que "não mudaria nada."



O ator deixa sua primeira esposa, Stacey Toten, com quem teve um filho, Steven McQueen, também um ator famoso por seu papel em "Diários de um Vampiro"; e sua segunda esposa, Jeanie, com quem teve dois filhos.