Na preparação para turnê do RBD, Anahi perfura tímpanos com molde de fones

Anahí, 40, foi às redes sociais para contar que precisou ser hospitalizada após ter os tímpanos perfurados com molde de fones "in ear". A cantora mexicana se prepara para a turnê de reencontro do RBD, que começa no final de agosto nos Estados Unidos.





A cantora relatou que um dia que parecia perfeito terminou daquela forma. Em uma publicação nos stories do Instagram, ela aparece sentada em uma cadeira de hospital e depois detalha o que aconteceu. "Isso horrível que vocês estão vendo lá dentro é minha orelha. Há algumas horas estavam fazendo o molde dos fones intra-auriculares e o material quebrou. Puxaram até conseguir retirar. Este foi o resultado", começou ela.

A cantora afirmou que sente muita dor desde então e que não escuta nada. "Como a foto parece, então dói. Acho que nunca chorei de dor assim. Não ouço nada! Então, eu corri para o hospital."





Ela afirmou que o doutor diz que há uma pequena perfuração no tímpano. "Estou em choque. É bem dito que quando tanta energia se move, as coisas que você menos imagina acontecem. Mas tudo ficará perfeito", desabafou ela.

Nesta terça-feira (20), mais cedo, a cantora apareceu nos stories para mostrar bastidores de uma gravação. Anahí mostrou uma gravação em uma chroma key e, depois, ela sentada em um estúdio. Por poucos segundos, ela grava os amigos de banda que também estavam por lá, como Dulce María, Christopher von Uckermann e Christian Chávez.





O RBD voltará a fazer shows depois de 15 anos separados. Em 15 de agosto de 2008, a banda anunciou o fim do grupo, com os seis seguindo em carreiras solo, na música ou na atuação. Neste ano, pelo menos cinco deles decidiram fazer uma turnê de reencontro.





A turnê passará pelo Brasil em novembro, com oito shows nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, antes a banda passará por países como Colômbia, Estados Unidos, onde iniciará a turnê em 25 de agosto, e terminará no México.