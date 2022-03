Naiara Azevedo rebate acusações de ter copiado Marília Mendonça em foto

A cantora Naiara Azevedo, 32, rebateu as críticas de fãs de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro do ano passado, de ter imitado pose da rainha da sofrência em foto publicada no Instagram em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Naiara mandou áudios para o programa Focalizando (SBT) comentado a polêmica com as fotos, dizendo que feitas para alimentar as redes sociais durante o período em que esteve confinada no Big Brother Brasil 22.

"Essas fotos que estão repercutindo como um comparativo a Marília Mendonça foram fotos que eu fiz para entrar no BBB, para usar no dia de paredão, no dia em que eu fosse líder, no dia em que eu fosse anjo, no dia de festa", disse a cantora.





A cantora explicou que fez fotos para todas as ocasiões do confinamento no reality e que estava mandando um drive com o ensaio fotográfico para o programa. "Para vocês verem as fotos que foram feitas e para verem que, realmente, não tem absolutamente nada, nada, nada a ver o comparativo."





Ela falou que o ensaio ficou incrível e que vai continuar compartilhando as fotos. "Eu não quero perder esse ensaio, eu não quero perder essas fotos", afirmou a cantora.

Nas redes, internautas saíram em defesa de Naiara no Twitter dizendo que os fãs de Marília Mendonça a pegaram para Cristo. "Os fãs da Marília Mendonça pegaram a Naiara Azevedo para Cristo, estão fazendo tudo que a Marília não gostava que é a rivalidade feminina."





Uma fã de Naiara convidou os internautas a fazerem um protesto em favor da artista. "Seria legal que hoje ou amanhã que todos os fãs da Naiara colocassem aquela foto dela no perfil ou tirasse uma foto sua com uma coroa, durante 24 horas, em protesto e apoio a Naiara."