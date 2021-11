Nanda Costa e Lan Lanh postam foto das filhas gêmeas e revelam seus nomes

A atriz Nanda Costa, 35, e a percussionista Lan Lanh, 53, apresentaram aos fãs as filhas gêmeas, nesta quarta-feira (3), com uma publicação em suas redes sociais. Os bebês, que receberam os nomes Kim e Tiê, nasceram no último dia 21 e são fruto de uma inseminação artificial feita pela atriz.

"Agora sim... Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães estão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família. Não vai rolar textão porque está na hora da quarta mamada do dia", afirmaram as duas com posts iguais no Instagram, agradecendo ainda pelas mensagens de carinho.

O casal está junto há mais de sete anos, mas assumiu a relação apenas no Dia dos Namorados de 2018. Já a gravidez das filhas gêmeas foi anunciada em junho, quando Nanda Costa já estava de cinco meses de gestação. "Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas", escreveu ela na época.





Em entrevista ao Fantástico, elas afirmaram que a gravidez ocorreu após três tentativas. "Só queríamos que o doador tivesse saúde e suingue", disse a atriz.

Em 2019, Nanda Costa congelou óvulos após receber o convite para fazer o teste para a novela "Amor de Mãe", oferta que considerou "irrecusável". À época, a atriz assumiu que o plano era engravidar já naquele momento, mas adiou a iniciativa e, posteriormente, postergou novamente devido à pandemia.





"Tenho muita vontade de ser mãe. Por mais que falem: 'Cuidado, não tem poesia nenhuma', quero passar por essa experiência de amamentar, o parto", afirmou a atriz.