'Não conseguimos nos despedir', diz Ralf sobre Chrystian; famosos lamentam morte

Tania Mara disse no Instagram que ainda não conseguia acreditar no que aconteceu. "Estará sempre em meu coração, com todo amor de fã e respeito profissional. Muitos encontros alegres e tua leveza ficarão na memória", comentou ela em uma postagem.

Além dele, mais famosos lamentaram a perda. Roberta Miranda afirma que jamais esquecerá o sorriso do amigo. "Um pouco de mim e da música sertaneja se vai junto com você. Estou triste. Nunca imaginei me despedir assim. Mas o seu legado e das músicas sempre será lembrado", publicou.

MORTE DO CANTOR





Chrystian estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde fazia tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos.



O artista começou uma carreira solo em 2021, após 40 anos de dupla com o irmão, com um intervalo de dois anos depois de um rompimento. Com Ralf, gravou sucessos como "Saudade", "Ausência", "Chora Peito" e "Nova York". Teve composições cantadas por artistas como Leonardo e Marília Mendonça.



Chrystian tinha show marcado para o dia 22 em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Há dois dias, ele divulgou nas redes sociais a gravação de um programa com os cantores Renato Teixeira e Sérgio Reis. Os três deram entrevista para Danilo Gentili, no SBT, exibida no dia da morte do sertanejo.