'Não é legal ser a outra', diz Isadora Cruz sobre a Roxelle de 'Volta por Cima'

A Roxelle de "Volta por Cima" (Globo) entrou como um furacão na vida de Isadora Cruz, 26. O visual loiríssimo da atendente de lanchonete da Vila Cambucá (bairro fictício do subúrbio do Rio) é só a ponta do iceberg em meio às transformações que a atriz está disposta a fazer por uma personagem. "O ator não pode se conformar em ficar preso a caixinhas", diz à reportagem.







É um universo oposto ao da sonhadora Candoca, protagonista de "Mar do Sertão" (2022), e também da batalhadora Rosa, de "Guerreiros do Sol", novela prevista para ir ao ar 2025 no Globoplay. E foi justamente isso que fez Isadora aceitar o convite da autora Claudia Souto e o diretor André Câmara. "Quando me apresentaram essa mulher autoconfiante, segura, intensa e sem medo de ser julgada, quis ser ela", conta.





Na trama das 19h, Roxelle vive um romance com Chico, interpretado por Amaury Lorenzo, que é noivo de Madá (Jéssica Ellen). "Ela é apaixonada por esse homem -e a paixão meio que deixa as pessoas cegas, né?", avalia Isadora.

"Não é legal ser outra. Na verdade, ela nem quer e isso e fica fazendo pressão para o Chico largar a Madá. Olha, é uma história complicada que acontece na vida real", afirma. "Não passei por isso, e é uma situação delicada e muito pessoal."





Para compor a personagem, a atriz andou pela zona norte e subúrbios cariocas. Foi a vários lugares, como o shopping de Madureira (zona norte do Rio) e até a um baile funk da região. "Amei. Tomei gosto e até pouco tempo atrás frequentei rodas de samba, baile charme", conta.





Apesar do tempo mais escasso por causa das gravações, ela diz não querer abandonar os hábitos recém-adquiridos. "Quero continuar frequentando esse universo carioca, que é muito novo para mim", anima-se.





