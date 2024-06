Não tenho cara de vilã, mas quero me divertir fazendo maldades, diz Maisa, agora atriz da Globo

Feliz da vida com a oportunidade de estrelar sua primeira novela na Globo -e a terceira de sua carreira-, Maisa Silva, 22, deu mais detalhes sobre sua personagem Bia, na trama "Garota do Momento", próxima das 18h, com estreia programada para o segundo semestre.





Em entrevista para Ana Maria Braga no Mais Você, ela falou que ainda não recebeu todos os roteiros, mas já tem ideia de como será o papel.

"Não tenho cara de vilã, mas quero me divertir fazendo maldades", brincou. Segundo ela, Bia é "chatinha e enjoada" e não terá ações tão ruins, mas uma maldade juvenil nem sempre bem-sucedida. A ideia é atrapalhar os planos da mocinha na novela de Alessandra Poggi, cujo nome não foi revelado.





Ambientada na década de 1950, a história vai girar em torno da busca de uma jovem pela mãe e sua luta para vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil.





"Fazer novela na Globo é um sonho para muitos, só não imaginava que seria agora. Veio num momento exato, sem planejar, era o momento ideal para encarar", comentou Maisa.

A negociação entre Maisa e Globo começou tem alguns meses. A jovem teve de guardar segredo até das amigas mais próximas antes de anunciar a novidade. "Até chorei de felicidade, pois sabia que daria certo", relembrou.





Agora, ela diz, uma as partes mais legas será ir morar no Rio de Janeiro, uma vontade que tem desde criança. Larissa Manoela, amiga desde as novelinhas do SBT, já a convidou para ser vizinha dela. "A Lari foi uma das primeiras pessoas que soube."





