Nasce Ana, terceira filha de Chay Suede e Laura Neiva

Chay Suede e Laura Neiva publicaram a primeira foto de Ana, a terceira filha deles, que veio ao mundo na última sexta (8).

O intérprete de Mavi, da novela Mania de Você, compartilhou uma foto segurando a filha nos braços e se declarou. "Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo!"

Laura Neiva também mostrou uma foto da filha. "ANA. 08/11/2024"

Laura e Chay já são pais de Maria, de 4 anos, e José, de 2. O casal está junto desde 2014 e oficializou a união em 2019.

