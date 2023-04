Nasce Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, no domingo de Páscoa

Nasceu Lua, filha dos influenciadores Viih Tube e Eliezer. A criança chegou ao mundo no último domingo de Páscoa, mas só agora a notícia foi divulgada.





"Aqui é a Lua, cheguei! Nasci no domingo de Páscoa, dia 9 de abril de 2023, às 8h38, pesando 3,555kg, com 49 centímetros", postou Viih sobre a herdeira que nasceu após 39 semanas e dois dias.

Foi Eliezer o responsável por fazer o corte do cordão umbilical. "E me aguardem, porque sou ariana. Aos pouquinhos vou conhecendo mais meus titios e titias aqui, tudo no tempo da mamãe", brincou Viih ao simular um diálogo da filha com seus novos fãs.





Foi no dia 20 de setembro do ano passado que Viih e Eliezer anunciavam a gestação. "Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado. Estou tão ansiosa para ver o seu rostinho, meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era para ser!", afirmou Viih na ocasião.

O casal estava oficialmente junto havia um mês, quando ele a pediu em namoro no aniversário de 22 anos da influenciadora. Eles já eram vistos juntos, no entanto, desde maio de 2022. No último Rock in Rio, os dois fizeram um casamento simbólico na capela montada por uma marca patrocinadora.





