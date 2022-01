Nascem os gêmeos dos atores Fabiula Nascimento e Emilio Dantas

Em pouco mais de 20 minutos, a publicação do ator teve mais de 4.000 curtidas no Instagram e vários comentários desejando parabéns. "Deus abençoe", "muita saúde", "viva eles" e "muitas bençãos" foram algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Ver essa foto no Instagram

Ver essa foto no Instagram





O casal de atores anunciou em agosto do ano passado por meio de suas redes sociais, que estava esperando gêmeos. Na época, Dantas apagou todas as suas publicações no Instagram e postou a foto da atriz, anunciando a gravidez e confirmando que seriam dois meninos: Roque e Raul.



"Amor imenso. Dividiu. Gemelou, como disse a Andréia na ultra. E tinha eu e tinha tu e tinha chã , patinho e lagarto e agora tem Roque e Raul."



"Meus filhos, se preparem para a estória mais louca de suas vidas: as próprias! A mãe e o pai estão coçando pra aprender e ensinar", escreveu Dantas na época. A atriz repostou a publicação em seu perfil e acrescentou na legenda: "Feliz dia dos pais. Te amo imenso."



O casal já trabalhou junto na novela "Segundo Sol" (2018), da TV Globo, e na série "Amor e Sorte", exibida em 2020 na emissora.