Neymar causa alvoroço em passeio com Bruna Biancardi e Mavie em shopping de Dubai

O jogador de futebol Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi e a filha do casal, Mavie, movimentaram um shopping de Dubai neste sábado (28). Imagens do trio passeando circularam em vídeos nas redes sociais, filmados por fãs que tentavam uma foto com o atleta do Al-Hilal.



Muitas pessoas rodeavam os seguranças de Neymar, que acompanharam a família durante todo o passeio. Em um dos vídeos, Neymar está tomando sorvete e conversando com Biancardi, quando para para desejar feliz aniversário para o fã.

No Instagram, Biancardi publicou stories de um aquário, o Dubai Aquarium & Underwater Zoo, que fica dentro do shopping na cidade dos Emirados Árabes Unidos. A pequena Mavie aparece no colo do pai, enquanto eles caminham por entre as lojas.



Desde que oficializaram o romance em 2021, o casal passou por várias separações, com a chegada da filha Mavie, em abril de 2023.

Após um término em agosto de 2022, quando surgiram rumores sobre a separação, tanto Neymar quanto Bruna não comentaram publicamente, mas a influenciadora deu indiretas sobre a suposta traição. O casal se reatou em março de 2023.



Neymar continua sua carreira no futebol e Bruna, como influenciadora. Agora, eles parecem estar juntos dividindo as tarefas que envolvem a filha.