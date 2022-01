Neymar contrata pai de Bruna Marquezine para fazer revestimento em mansão

O jogador Neymar, 29, mostrou que tem uma ótima relação com o pai da ex-namorada Bruna Marquezine, 26. Ele contratou Telmo Marquezine para fazer o revestimento em madeira de sua mansão em Mangaratiba, na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro.



Dono de uma marcenaria, o ex-sogro de Neymar compartilhou fotos do trabalho de marcenaria feito com madeira frejo na casa do jogador, mas sem marcar o dono do imóvel. Mas os fãs descobriram que era a casa do jogador, que retribuiu curtindo as fotos da marcenaria feita pelo ex-sogro.



Muitos fãs elogiaram o trabalho feito pelo pai da atriz e pediram a volta do casal Brumar. "O Ney curtiu o ex-sogro", escreveu uma seguidora. Outra comentou: "Para deixar a marca Marquezine e não esquecer mais."

"A casa está pronta Brumar, incrível o trabalho, parabéns", elogiou outro incentivando a volta do casal. "A nação brasileira precisa de uma alegria, volta Brumar", escreveu o internauta. "Sogrão arrumando para o genro", comentou um seguidor.



Em contrapartida, teve seguidores que falaram para os fãs superarem o fim do relacionamento do casal. "O nome disso é profissionalismo, acima de ser pai da Bruna Marquezine ele é um profissional muito competente. Aliás, então vamos superar né, vamos focar nesse trabalho lindíssimo que ele fez", comentou uma internauta. "Deixem eles em paz! Superem! aff", escreveu uma mulher.

Bruna e Neymar ficaram juntos aproximadamente seis anos, entre idas e vindas. O fim oficial do relacionamento aconteceu em outubro de 2018. "Foi uma decisão que partiu dele, mas ainda existe muito respeito", revelou a atriz na época.