Neymar e Bruna Biancardi celebram aniversário de Mavie com festa e ensaio fotográfico

"Parabéns, filha. Papai te ama demais", escreveu Neymar nas redes sociais. Bruna publicou um vídeo em que mostra a evolução da filha do primeiro ao décimo segundo mês de vida com uma declaração de amor a ela.

O atleta e a influenciadora compartilharam algumas imagens de como foi a festa numa praia com a presença de amigos mais próximos e familiares. O casal também divulgou algumas fotos de um ensaio feito pela bebê.

RBD chega a acordo com ex-empresário de R$ 25 milhões após batalha judicial

Jennifer Aniston se pronuncia sobre boatos de caso com Barack Obama e diz que são 'absolutamente falsos'

Ver essa foto no Instagram



"Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente, nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você", escreveu.