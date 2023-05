Nicole Bahls diz que mãe, que mora em Londrina, foi diagnosticada com câncer

Nicole Bahls, 37, em entrevista para a revista Quem, confirmou o diagnóstico de câncer de pele da mãe, Vera Barbosa, 62, que mora em Londrina. A mãe da modelo descobriu a doença durante um exame de rotina. "Minha mãe tirou um pedaço do queixo. Os médicos falaram que está resolvido", desabafou.





Modelo contou que ficou sem chão ao descobrir câncer da mãe. "Mas fiquei sem chão, apavorada. Minha mãe é o meu porto seguro, minha base, minha conselheira, minha melhor amiga, é, sem dúvidas, o maior amor da minha vida."

Mãe da modelo mora longe dela: "Parece um pesadelo. Falo com minha mãe todos os dias. Ela mora em Londrina para ficar perto dos netos."





No Dia das Mães, a modelo fez uma homenagem para Vera em uma rede social. "Hoje é seu dia e estou aqui para dizer que eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado o privilégio de nascer do seu ventre. Meu amor por você é infinito e além da vida. Obrigada por todos seus ensinamentos, conselhos, por ser minha melhor amiga e meu diário de todos os dias. Não tem nada que me alegra mais do que te fazer sorrir. Feliz Dia das Mães, minha rainha."