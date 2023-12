Nitis Jacon é velada em Arapongas em meio a emoção e memórias

Nitis Jacon de Araújo Moreira está sendo velada nesta quarta-feira (20) no Cemitério Parque das Acácias em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). Às 10h o velório foi aberto ao público e as pessoas começaram a chegar para se despedir daquela que é considerada um ícone do teatro nacional.







Criadora do FILO (Festival Internacional de Londrina), atriz, médica, professora e ex-vice-reitora da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Nitis Jacon, como era conhecida, tinha 88 anos e era viúva do ex-prefeito de Arapongas Abelardo de Araújo Moreira.



Ela deixa três filhos. Orson, Fernando e Gisele.



Afeto com bicho de pelúcia





Aos pés dela, a família deixou uma girafa de pelúcia que a acompanhava na hora de dormir nos últimos tempos. Os bichos de pelúcia foram oferecidos para que trocassem de lugar com o cãozinho de estimação que dormia com ela, e havia falecido.



Na manhã desta quarta, Arapongas também decretou luto oficial de três dias pela perda de Nitis. “A Nitis levou o nome de Arapongas e do Paraná para todo o Brasil e o exterior através do teatro, que ela amava e dirigia tão bem. É uma grande referência que se vai, uma grande perda que nos entristece a todos”, afirmou o prefeito Sérgio Onofre.