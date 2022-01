Pamela Anderson separa do marido após um ano de casamento

A atriz e modelo Pamela Anderson, 54, e seu marido, Dan Hayhurst, estão se divorciando após um ano de casamento, segundo a Rolling Stone. Este é o quinto divórcio da ex-estrela de "Baywatch".

Anderson está pedindo o divórcio em sua terra natal, o Canadá, onde ela e seu ex-marido vivem desde que se casaram na véspera de Natal de 2020 em uma cerimônia na propriedade da casa da atriz, na Ilha de Vancouver.

O representante de Anderson não retornou imediatamente o pedido de comentário da Page Six.





O romance de Anderson e Hayhurst, que ela contratou para ser seu guarda-costas, não foi tranquilo. A ex-mulher Hayhurst disse ao The Sun que seu relacionamento de cinco anos, com três filhos, terminou por causa de Anderson. Segundo ela, seu ex-marido começou o romance com a atriz quando eles ainda estavam casados.





Anderson e Hayhurst não se incomodaram na época com as declarações da mulher e deram uma entrevista de sua cama. "Este é o lugar mágico para se viver, eu acho. Ele estava trabalhando aqui, e eu fiquei presa aqui durante a [pandemia de] Covid. Ficamos juntos e ainda estamos presos juntos ", disse a atriz.

"Ele é o tipo de cara que eu provavelmente teria conhecido se tivesse ficado em casa e não tivesse dado a volta ao mundo e enlouquecido. Quer dizer, eu voltei para casa inteira. É bom estar com um homem de verdade que pode realmente trocar uma lâmpada."





Anderson começou a namorar Hayhurst depois de se divorciar do marido Jon Peters, com quem ela se casou em janeiro de 2020 e se separou apenas 12 dias depois. Ela foi casada também com Tommy Lee, pai de seus filhos Brandon, 25, e Dylan, 24. Em 2006, ela se casou e se divorciou de Kid Rock.