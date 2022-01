Paolla Oliveira e Diogo Nogueira dançam apaixonados no palco durante show

A atriz Paolla Oliveira compartilhou no Instagram uma participação especial que fez em um show de seu namorado, Diogo Nogueira, no domingo (2). O cantor esteve no festival Réveillon do Zé Maria, em Fernando de Noronha.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



A namorada assistia à apresentação na lateral do palco, quando cruzou olhares com o sambista. Ele gesticulou em sua direção, e pediu à plateia: "Bate palma para ela!". O momento rolou enquanto Diogo anunciava a música Flor de Caña, escrita como uma homenagem para Paolla.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade



O casal, vestidos de verde e amarelo, trocou um beijo e um abraço, antes de começar a dançar juntos no ritmo da canção. A atriz até arriscou um samba em frente aos fãs, além dos famosos também presentes no show, como Claudia Raia.



Paolla e Diogo estão juntos desde julho, e revelaram oficialmente seu romance também durante uma apresentação do músico. Desde então, as demonstrações de carinho entre eles conquistaram as redes sociais.



Eles passaram o fim de ano em viagem na ilha de Noronha, e não deixaram de compartilhar seus momentos felizes em suas redes sociais.