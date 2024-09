Paolla Oliveira perde o passaporte e passa 'perrengue chique' em Paris

Paolla Oliveira perdeu o passaporte e passou horas retida no aeroporto de Paris, segundo vídeos publicados pela atriz no Stories do Instagram neste domingo (22).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim", disse.

Publicidade



Paolla contou que suou de nervosa, fez promessas para encontrar o passaporte e correu o risco de ser deportada.



A confusão durou cinco horas e a atriz, enfim, conseguiu entrar na França. Ela não revelou como resolveu a situação, mas gravou um vídeo em frente à Torre Eiffel.

Publicidade



"Enfim, cheguei a Paris", disse. Ela viajou para participar da semana de moda.



A atriz de 42 anos deve ficar com o papel de Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", previsto para ir ao ar em abril de 2025 na Globo. Renata Sorrah fez uma interpretação marcante da herdeira alcoólatra na novela exibida em 1988.



A nova versão será adaptada por Manuela Dias para os tempos atuais.