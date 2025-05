Paolla Oliveira tem corpo atacado nas redes sociais

Desde que passou a aceitar o corpo do jeito que ele é, a atriz Paolla Oliveira começou a receber críticas por seu estado físico. E após publicar um vídeo no qual dança e se prepara para o Carnaval, algumas pessoas fizeram críticas.



Houve quem falasse que a beleza dela não seria natural e quem dissesse que se toda "gordinha" recebesse os elogios que Paolla recebe, o mundo seria outro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Pelo X, muita gente saiu em defesa dela. "E ainda tem gente que tem coragem de falar mal do corpo dessa beldade", defendeu uma seguidora. "Homens chamando Paolla Oliveira de gorda. Senhor, não me dê nunca asas de ser uma gordinha como ela senão ando nua pela cidade", comentou outra.



No ano passado, Paolla explicou por que decidiu passar a publicar fotos sem retoques nas redes sociais e tentar mostrar seu corpo real com menos pudor aos seguidores. A atriz contou que as críticas que recebe passaram a importar menos.

Publicidade



"Eu comecei a ver a onda de mulheres admirando, e as críticas de um olhar um pouco mais afastado", contou em entrevista ao Fantástico. "Mas o mais legal disso é porque eu não acordei um dia e falei assim 'a minha pauta da vida vai ser corpo' do nada. Eu fui provocada", afirmou.



No mês passado, a artista disse que perdeu trabalhos devido ao corpo. "Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino."