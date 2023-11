Paris Hilton anuncia que é mãe de uma menina

Paris Hilton aproveitou o feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos, para anunciar que agora é mãe de dois bebês. Por meio das redes sociais, ela postou uma foto de um macacão infantil rosa escrito "London".







Publicidade

Publicidade

"Grata pela minha bebê", escreveu na publicação. Em um vídeo no TikTok, ela brinca com dois primos e pergunta se eles estão animados para conhecer a nova prima porque "tem dois bebês." Nos comentários, afirmou que "sua bebê chegou", em resposta a um internauta, e que Phoenix, seu filho de um ano, é irmão mais velho.





Ele é fruto do relacionamento com o empresário Carter Reum. A gestação foi por meio de barriga de aluguel.

Publicidade





Paris já explicou que o nome tem inspiração na cidade de Phoenix, no Arizona, que viu enquanto procurava no mapa algo que combinasse com Paris e Londres.