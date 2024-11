Paula Fernandes rebate fama de antipática: 'Estou de saco cheio'

A cantora Paula Fernandes usou as redes sociais para fazer um desabafo aos seguidores. A sertaneja afirmou que perdeu a paciência com as especulações sobre ser considerada uma pessoa antipática no meio da música. "A verdade é que estou de saco cheio. Ninguém tem provas de que eu sou ou fui antipática em algum momento. Não existem vídeos que mostram essa 'minha antipatia'! Isso precisa acabar. Já chega", desabafou a artista.





Paula lembrou que essa fama negativa a acompanha há anos, e ela disse não entender o motivo. "Fico sem entender. Sério. Sou uma pessoa extremamente reservada, uma pessoa simples, com um estilo de vida discreto, sou calada e tímida", explicou a cantora rebatendo a fama.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Ela também afirmou que consegue se soltar mais com pessoas com quem convive há mais tempo. Mesmo assim, tem se esforçado para vencer a timidez. "Tenho feito um grande esforço porque sou introvertida, e é muito difícil lidar com muita gente. Não entendo de onde saiu isso... Parece até um boicote", continuou.





A cantora ainda admitiu que essa percepção de "antipatia" atrapalha sua carreira: "Faço o meu trabalho com muita dignidade e honestidade. Sou muito grata às pessoas que me acompanham todos esses anos, aos meus pais e a todos que me ajudaram ao longo da minha carreira. Sei que deve ser divertido para os haters escolher 'quem vou atacar hoje', mas deixem a minha vida em paz, porque isso tem me atrapalhado. As pessoas acreditam que eu sou antipática, e eu não sou."