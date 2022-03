Pocah vira notícia em mídia internacional após 'peido preso'

A ex-BBB e cantora Pocah, 27, virou notícia na mídia internacional após ir parar no hospital com fortes dores na barriga, e depois ter revelado que o motivo foi "um acúmulo de peido preso". O episódio da artista foi noticiado no site New York Post.



"A cantora brasileira Viviane de Queiroz Pereira teve que ser hospitalizada depois que sua relutância em peidar na frente de seu namorado, acumulando um perigoso acúmulo de gás. Ela detalhou seu fiasco gastrointestinal nos stories do Instagram para seus 15,7 milhões de seguidores", diz a publicação.



Além disso, Pocah também apareceu em um canal aberto na TV espanhola. A cantora reagiu com bom humor e chegou a classificar como "peido internacional", no Twitter. "Se eu vender pum engarrafado vocês vão comprar?", brincou ainda a artista.



A cantora surgiu na tarde do dia 14 de março, em vídeo no Instagram sentada uma cadeira de hospital, o que fez com que os fãs começassem a se perguntar se estaria tudo bem com ela. "Acordei 5:30 da manhã com fortes dores na barriga e vim parar no hospital... Já adiantando, estou medicada e estou bem! Mas é isso galera, estou bem, só um acúmulo de peido preso talvez", brincou

Mais tarde, em vídeo, ela disse que tomou "um monte de remédios" e que as dores seriam provenientes de um momento em que comeu um lanche com amigos e, em seguida, adormeceu com um shorts jeans que teria "comprimido" sua barriga.



"Dormi prendendo o peido e acordei com uma dor bizarra e surreal. Doía até minha alma, Eu não conseguia ficar em pé", falou Pocah. "Pensei que era cálculo renal, pensei que era apendicite, hérnia umbilical porque eu já tenho. Corri para o hospital, tomei buscopan na veia, fiz exame de tudo. E o que era? Peido preso".



No final, ela aconselhou suas seguidoras: "Meninas, não prendam o peido de vocês. Solta mesmo. Todo mundo peida [...] Para você não sentir a dor, a amostra grátis do inferno que eu senti, solta".