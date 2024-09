Preta Gil fala sobre retirada do reto e revela estar vivendo novo amor

Preta Gil, 50, deu a primeira entrevista após descobrir novos focos de câncer no corpo e retomar o tratamento contra a doença. Ao Fantástico (Globo), ela comentou ter retirado o reto em uma cirurgia há cerca de um ano.



"Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e eu não posso ter vergonha porque é a minha realidade", afirmou. "Eu sou hoje uma Preta mais forte em vários aspectos e hoje eu tenho mais sede de viver ainda."

A cantora disse ter levado um susto ao descobrir a volta da doença. "Fui fazer o exame, fui para o hospital fazer o check-up, tranquilo assim. E aí, de repente, vem uma surpresa nada agradável como essa no exame de rotina. O meu câncer voltou, ele voltou em quatro lugares diferentes. Mas como que volta? Volta, acontece mais do que a gente imagina", comentou.



"Estou bem, eu estou bem, assim, apesar de tudo, do grande susto", afirmou à jornalista Maju Coutinho. "Estou sabendo que eu vou enfrentar uma rodada de seis ciclos de quimioterapia. Depois ainda com a possibilidade de fazer radioterapia. Faço questão de falar abertamente, justamente com essa intenção, assim, de que as pessoas não se envergonhem, que elas peçam ajuda, que elas se cerquem de pessoas que as amam, porque cada um reage de uma maneira."

Preta também comentou uma história que viralizou nas redes sociais. Seu pai, o cantor Gilberto Gil, 82, lhe disse que se não estivesse aguentando mais, que se deixasse partir. "Meu pai é um ser humano evoluído, ele tem uma relação com a finitude diferente de nós", explicou.



"Uma conversa que eu tive com ele na UTI, quando eu tive a sepsemia no ano passado, e eu estava muito mal, muito mal mesmo, assim. E ele viu que eu estava lutando, assim, pela minha sobrevivência, e aí ele sentiu isso e me deu um conselho, assim, se estivesse pesado pra mim naquele momento, e que eu, se eu não quisesse mais, que eu fosse", lembrou. "Isso é amor, isso é uma prova de amor, né, você dizer pra um filho, se você não tiver aguentando, vá. E aquilo bateu em mim como um sopro de vida, assim, eu falei, não, não é a minha hora."



Na entrevista, Preta ainda comentou que está namorando novamente. "[Meu coração] está batendo, está batendo muito forte, graças a Deus, estou amando uma pessoa", disse ela, sem revelar o nome do novo amor. "[Está me fazendo] muito bem, muito bem, muito bem, estou muito feliz. Estou confiante em tudo, confiante no amor, confiante nas pessoas, nos médicos, em Deus, nos meus orixás, nas minhas santinhas."