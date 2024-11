Preterida em favor de Xuxa, Galisteu elogia tributo a Senna no GP São Paulo de F1

Adriane Galisteu, 51, comentou a homenagem prestada neste domingo (3) a seu ex-namorado, Ayrton Senna (1960-1994), durante o Grande Prêmio de São Paulo.





A apresentadora elogiou o tributo ao saudoso piloto no Autódromo de Interlagos. "Um domingo emocionante. Foram tantas homenagens lindas! Até a chuva foi para você. E a trilha sonora não podia ser outra...", escreveu ela no Instagram, na legenda de uma galeria de fotos junto do ex-companheiro.





Adriane foi preterida em favor de Xuxa Meneghel, 61, no evento deste fim de semana. A contratada da Record era namorada de Senna quando ele morreu, mas acabou excluída do tributo em questão. Já Xuxa, que se separou do piloto quatro anos antes de sua morte, compareceu com status de convidada de honra.





Nos comentários do post de Galisteu, muita gente demonstrou insatisfação por Xuxa ter 'roubado' o lugar dela na homenagem. "A verdadeira viúva de Ayrton Senna", escreveu uma fã. "Ninguém pode te apagar! Nunca! Sua história ninguém tira!", disse outra.





