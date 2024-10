Publicitários, Corinthians e famosos lamentam a morte de Washington Olivetto

Políticos, artistas, publicitários e personalidades da internet lamentaram na noite deste domingo (13) a morte do publicitário Washington Olivetto.







Olivetto, criador do garoto Bombril e da Democracia Corinthiana, ficou quase cinco meses internado no hospital Copa Star, no Rio, por complicações pulmonares. Morreu de falência múltipla de órgãos.





A agência WMcCann, fruto da fusão da W/Brasil de Olivetto com a americana McCann, disse em nota que ele foi o maior nome da publicidade de todos os tempos. "O W não mudou só a publicidade, virou músicas, samba-enredo de carnaval, uma série de livros, questão de vestibular, nome de pratos em restaurantes famosos e até movimento histórico no futebol durante a ditadura".





O publicitário Luiz Lara, chairman da TBWA Brasil e presidente do Cenp (Fórum da Autorregulação do Mercado Publicitário), disse pelo LinkedIn que Olivetto foi muito além da publicidade, virou um artista pop, formador de opinião, sem perder a leveza nem o humor. "Fez a publicidade brasileira ganhar asas e se tornar uma das mais premiadas do mundo", escreveu.





Para Fernando Barros, presidente do conselho da agência Propeg, Washington "foi aluno do cotidiano para compreender que a propaganda criativa vem da rua, dos hábitos da cultura popular".





Filipe Bartholomeu, sócio, presidente e CEO da AlmapBBDO, disse em nota que Olivetto foi o maior publicitário de todos.





"O Brasil não seria o que é no mundo da música sem Tom Jobim, assim como no mundo da propaganda sem Washington. Ele abriu a estrada para que depois viessem criativos, empresários, uma indústria, um país inteiro", disse.





"Para uma geração de líderes criativos e donos de agências, ele foi o mestre, nos ensinando a pensar além", disse Erh Ray, CEO e CCO da BETC HAVAS.





Em nota, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Olivetto foi "talvez o mais célebre nome da nossa propaganda. Também destacou suas campanhas de televisão e seu papel na fundação do movimento Democracia Corinthiana.





O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o publicitário levou a brasilidade para o mundo em suas peças. "Sua criatividade, bom humor e apreço pela democracia deixam marcas na nossa cultura popular", publicou no X.





"Hoje perdemos um dos maiores publicitários brasileiros. Criador de campanhas icônicas e do célebre movimento da Democracia Corinthiana, Washington Olivetto deixou seu nome cravado na história da publicidade", publicou o senador Randolfe Rodrigues.





Em suas redes sociais, o Corinthians também lamentou a morte do publicitário e relembrou que Olivetto herdou sua paixão pelo time de um tio.





"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do publicitário Washington Olivetto, aos 73 anos, que aconteceu na tarde deste domingo (13). Um dos ícones da publicidade, herdou a paixão pelo Corinthians de seu tio Armando."





O clube também menciona que Olivetto foi vice-presidente de Marketing e um dos fundadores do movimento Democracia Corinthiana, além de ter deixado os livros "Corinthians x Outros" e "Corinthians - É Preto no Branco".





Pelo Instagram, o compositor Gilberto Gil disse que Olivetto "foi um publicitário que deixou uma marca indelével no mercado internacional".





"Gênio na sua trajetória com inúmeros cases de muito sucesso e criador da Democracia Corinthiana. Aprendi com ele, lá nos 1990 , que reuniões não deveriam durar mais de cinco minutos. Talvez para quem seja gênio", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle em seu Instagram.





"O maior publicitário da história do nosso país nos deixou hoje. Vá em paz, Washington Olivetto", publicou no X o influenciador Felipe Neto.





"Se a notícia não for manchete do The New York Times amanhã, com direito a obituário na primeira página, Ele certamente ficará muito decepcionado, pois estará vendo tudo atentamente lá de cima, com deus, agora sentado do Seu lado direito, e tendo sido demovido ao cargo de Deus Filho", escreveu a jornalista Barbara Gancia também no X.





O cantor Lulu Santos compartilhou uma foto que tirou ao lado de Olivetto, com a legenda "meu melhor amigo".





O diretor de TV Boninho também homenageou o publicitário com uma foto em seu Instagram. "Meu querido amigo. Incrível e especial. Voa mais alto agora. Descansa."